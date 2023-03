1 Nach Angriffen, unter anderem auf drei Polizeibeamte, sitzt ein 41-Jähriger nun wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Foto: picture alliance / Patrick Seeg

Ein 41-jähriger Tatverdächtiger sitzt wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Er soll in einer Unterkunft in Kornwestheim seine Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und auf dem Revier drei Polizisten verletzt haben.









Er soll zwei Mitbewohner angegriffen und drei Polizisten in Kornwestheim verletzt haben: Ein 41-jähriger Mann sitzt wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft. Der Vorwurf: versuchte gefährliche Körperverletzung und tätliche Angriffe auf Vollstreckungsbeamte.

Der Mann soll im alkoholisierten Zustand am Samstag gegen 0.45 Uhr einen 50-jährigen Mitbewohner in einer Unterkunft für vornehmlich ausländische Arbeitskräfte in der Albstraße in Kornwestheim während eines Streites attackiert haben. Als ein 29-jähriger Mitbewohner dem Älteren zur Hilfe eilte, führte der Tatverdächtige Stiche mit zwei Küchenmessern in Richtung des 29-Jährigen aus. Als weitere Bewohner einschritten, ließ der 41-Jährige von ihm ab. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest und brachte ihn trotz Gegenwehr ins Revier nach Kornwestheim, wo er in Gewahrsam kam.

Gewahrsamszelle mit Kot verunreinigt

Bei einer Kontrolle am Samstagmorgen stellten zwei Beamte und eine Beamtin fest, dass der Tatverdächtige seine Notdurft offensichtlich nicht in die Toilette, sondern auf den Boden der Zelle verrichtet hatte. Als die Einsatzkräfte den Gewahrsamsraum betraten, soll der 41-Jährige sie unvermittelt angegriffen haben. Zwei 39 und 22 Jahre alte Polizisten und eine 25 Jahre alte Polizistin erlitten dadurch leichte Verletzungen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Mann, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, in eine Justizvollzugsanstalt eingewiesen.