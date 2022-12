1 Das beherzte Eingreifen eines Zeugen rettete die Opfer. Foto: dpa/Patrick Seeger

Zwei Männer sind am frühen Montagmorgen von Unbekannten brutal attackiert worden. Ein 25-Jähriger erlitt dabei massive Verletzungen im Gesicht.















Zwei Männer sind am frühen Sonntagmorgen vor einer Diskothek im Ortsteil Geisingen angegriffen worden. Einer der beiden wurde dabei schwer verletzt. Der 24- und der 25-Jährige waren gegen 5 Uhr von Unbekannten angesprochen worden. Aus dem Gespräch entwickelte sich jedoch ein Streit, der in eine Prügelei mündete, bei der die beiden Männer zu Boden gebracht wurden. Die Angreifer traten dann mehrfach auf ihre Opfer ein, bis ein 24-jähriger Zeuge eingriff und einen von ihnen wegzog. Die beiden anderen Täter fuhren daraufhin in einem dunklen BMW davon. Der 25-Jährige erlitt massive Gesichtsverletzungen, sein Begleiter wurde am Rücken verletzt.