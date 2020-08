1 In Australien ereignete sich eine Hai-Attacke. Foto: picture alliance / dpa/Helmut Fohringer

Ein drei Meter langer weißer Hai greift eine junge Frau an – doch er hat die Rechnung ohne ihren Begleiter gemacht. Dieser schlägt so lange auf das Tier ein, bis es von der Frau abgelassen habe.

Sydney - Mit ein paar beherzten Nasenstübern hat ein Surfer in Australien seine Kameradin vor einem Weißen Hai gerettet. Der noch junge Raubfisch habe die 35-Jährige am Samstagmorgen beim Surfen vor Port Macquarie angegriffen, teilte die Polizei mit. Ihr Begleiter habe so lange auf das drei Meter lange Tier eingeschlagen, bis es von der Frau abgelassen habe. Die Surferin wurde mit schweren Beinverletzungen in eine örtliche Klinik gebracht und inzwischen in ein größeres Krankenhaus geflogen, wo sie operiert werden sollte.

Lob vom Chef des Rettungsdienstes

„Ich finde, das ist ein toller, ... ein unglaublicher Akt der Tapferkeit“, lobte der Chef des Rettungsdienstes, Steven Pearce, die Aktion des Surfers. „Wir hatten in den vergangenen Monaten entlang der Küste einige wirklich ernste und tragische Begegnungen mit Haien.“ Die Strände in Port Macquarie, etwa 400 Kilometer nördlich von Sydney, wurden für 24 Stunden gesperrt. In diesem Jahr hat es in Australien bislang fünf tödliche Haiangriffe auf Menschen gegeben.