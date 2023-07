Angriff in Weinstadt

1 Die Polizei musste mit mehreren Beamten anrücken. Foto: IMAGO//elhot

In Weinstadt wird ein 16-Jähriger am Mittwoch von mehreren Personen angegriffen und verletzt. Erst kommt die Polizei hinzu, dann Familienmitglieder des Jugendlichen, die Steine auf die Beamten und die Angreifer werfen.









Ein Streit zwischen zwei Familien hat die Polizei am Mittwoch in Atem gehalten. Ein 16-Jähriger war gegen 18.40 Uhr zu Fuß durch die Schorndorfer Straße gegangen und dort auf eine Gruppe von Personen getroffen, mit denen es laut Polizei bereits im Vorfeld Streitigkeiten gegeben hatte. Mitglieder der Gruppe gingen den 16-Jährigen sofort körperlich an. Ein Beteiligter schlug dem 16-Jährigen mit einem Stein auf den Kopf, sodass er schwer verletzt wurde. Als die Polizei vor Ort eintraf, ließen die Männer erst nach Einsatz von Pfefferspray von dem Jugendlichen ab.