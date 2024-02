Angriff in Ulm

1 Der Lehrer kam mit Verletzungen in eine Klinik. Foto: imago/Steffen Schellhorn

Ein Lehrer wird am Dienstag in Ulm niedergeschlagen und kommt in eine Klinik. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Mordes.











Ein Lehrer ist am Dienstag in Ulm niedergeschlagen und verletzt worden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen versuchten Mordes aufgenommen. Nach Angaben der Polizei war der Mann am Dienstagnachmittag mit einem Gegenstand niedergeschlagen worden. Der Täter sei nach der Tat geflüchtet, hieß es weiter.