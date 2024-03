Angriff in Stuttgart-Mitte

1 Ein Unbekannte soll einem 21-Jährigen ins Gesicht geschlafen haben. (Symbolbild) Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Vor einem Club in Stuttgart-Mitte wird ein 21-Jähriger in der Nacht zum Sonntag ins Gesicht geschlagen und bestohlen. Der noch Unbekannte flüchtet.











Ein Unbekannter soll in der Nacht zum Sonntag einem 21 Jahre alten Mann Bargeld gestohlen und ihn geschlagen haben. Wie die Polizei mitteilte, befand sich der 21-Jährige gegen 0.45 Uhr an der Hauptstätter Straße in Stuttgart-Mitte auf Höhe der Hausnummer 40 vor einem Club, als ihn der Unbekannte ansprach und um 10 Euro bat. Der junge Mann holte daraufhin einen 20-Euro-Schein aus seinem Geldbeutel. Der Unbekannte soll ihm diesen entrissen und versucht haben, zu flüchten.