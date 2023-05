1 Die Polizei sucht Zeugen. Foto: IMAGO/Fotostand/ Gelhot

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Dienstagabend in Remshalden ereignet hat. Laut Bericht war eine 35-jährige Frau gegen 21.40 Uhr zu Fuß auf der Bahnhofstraße unterwegs gewesen. Dort kamen drei junge Männer im Alter von etwa 20 Jahren mit Fahrrädern auf sie zu. Einer der Männer habe der Frau von hinten gegen den Arm geschlagen. Anschließend wurde sie in den Rücken gestoßen und stürzte, wobei sich die 35-Jährige leicht verletzt hat. Die drei Männer fuhren anschließend mit ihren Rädern in Richtung Geradstetten davon.