1 In Ludwigsburg wurde eine Taxifahrer niedergeschlagen. Foto: picture alliance / dpa/Felix Hörhager

Im Ludwigsburger Ortsteil Oßweil prellt ein Fahrgast einen 46-jährigen Taxifahrer. Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung und sucht Zeugen.















Ein Fahrgast hat in Ludwigsburg einen 46-jährigen Taxifahrer niedergeschlagen. Weil der Unbekannte seine Fahrt nicht bezahlte, ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen räuberischer Erpressung.

Der Täter war laut Polizei am Donnerstag gegen 23.30 Uhr am Bahnhof in das Taxi gestiegen und hatte sich nach Oßweil fahren lassen. In der Holsteiner Straße stieg er eine Viertelstunde später aus und lief davon, der Taxifahrer hinterher. Daraufhin schlug der offenbar betrunkene Mann dem 46-Jährigen unvermittelt auf den Hinterkopf. Hierbei gingen beide Männer zu Boden. Zudem soll der Angreifer dem Taxifahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben bevor er in Richtung Brandenburger Straße flüchtete. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Der Angreifer ist zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß. Er hat eine Glatze und trug eine schwarze Lederjacke und eine Jeanshose. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 0 800 / 11 00 225 um Hinweise.