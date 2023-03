Angriff in Ludwigsburg am Arsenalplatz

1 Der 16-Jährige war vom Bahnhof zum Arsenalplatz unterwegs. Foto: Werner Kuhnle (Archiv)

Ein 24-Jähriger hat einen Jugendlichen beleidigt und verfolgt. Der setzte sich daraufhin vehement zu Wehr. Und dann legte sich ein 26-Jähriger auch noch mit der Polizei an.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Arsenalplatz in Ludwigsburg wird immer wieder zum Schauplatz in Polizeimeldungen. Jüngstes Beispiel: Eine Schlägerei, Beleidigungen und Drohungen gegenüber Polizeibeamten am vergangenen Freitag. Ein 16-Jähriger war gegen 19.30 Uhr vom Bahnhof in Richtung des Arsenalplatzes gelaufen, wobei er aus noch unbekanntem Grund von einem 24-Jährigen verfolgt wurde. Der Ältere lief dem Jugendlichen aber nicht nur nach, sondern beschimpfte diesen und griff ihn auch an.

Nahe des Arsenalplatzes reichte es dem 16-Jährigen dann und er schlug dem 24-Jährigen mehrfach gegen den Kopf bis dieser zu Boden ging. Beide Kontrahenten wurden mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Hintergründe, die zu diesem Vorfall geführt haben, sind laut Polizei noch unklar.

Ein Platzverweis zeigt keine Wirkung

Unklar ist auch noch, was einen 26-Jährigen anschließend dazu bewegt hat, die anwesenden Polizisten zu belästigen. Selbst ein Platzverweis konnte ihn nicht in Schach halten: Er verhielt sich der Polizei gegenüber äußerst aggressiv und beleidigte und bedrohte schließlich einen Beamten. Im Endeffekt musste der 26-Jährige zu Boden gebracht werden, wo ihm Handschellen angelegt wurden.

Das gesamte Geschehen muss laut Polizei von zahlreichen Zeuginnen und Zeugen beobachtet worden sein. Der Polizeiposten Remseck am Neckar führt die Ermittlungen und bittet darum, Hinweise unter 0 71 46 / 28 08 20 mitzuteilen.