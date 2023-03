Angriff in Kirchheim

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu einer fünfköpfigen Gruppe. (Symbolfoto)

Am Mittwoch wurden zwei junge Männer in Kirchheim (Kreis Esslingen) von einer sechsköpfigen Gruppe attackiert und verletzt. Ein Passant schritt ein und konnte die Angreifer so vertreiben. Die Polizei sucht Zeugen.









Zwei Männer wurden am Mittwochnachmittag in Kirchheim (Kreis Esslingen) von sechs Personen angegriffen und verletzt. Die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer wollten sich gegen 16.15 Uhr mit einem Bekannten treffen, um an dessen Motorrad zu arbeiten, wie die Polizei berichtet.

Unvermittelter Angriff aus der Gruppe heraus

Als dieser am verabredeten Treffpunkt auf dem Eugen-Gerstenmaier-Platz am Güterbahnhof ankam, hatte er jedoch kein Motorrad dabei. Stattdessen ging er mit seinen fünf Begleitern unvermittelt auf die jungen Männer los. In der Folge soll die Gruppe die beiden Opfer mit Schlägen und Tritten verletzt haben.

Passant schreitet ein und vertreibt die Angreifer

Ein Zeuge bemerkte die Attacke und mischte sich in die Auseinandersetzung ein, woraufhin die Angreifer über die Bahngleise flüchteten. Die alarmierte Polizei fahndete sofort nach der Gruppe, blieb jedoch ohne Erfolg. Daher bitten die Ermittler nun unter der Telefonnummer 070 21 / 50 10 um Zeugenhinweise.

Die beiden Angegriffenen erlitten leichte Verletzungen, der 18-Jährige wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt, der 19-Jährige musste zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden.