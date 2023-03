Angriff in Asperg

1 Die Polizei sucht nach Zeugen einer Hundeattacke in Asperg. Foto: dpa//arcus Führer

Ein Vierbeiner hat nach einem Mädchen geschnappt. Die Siebenjährige hatte vor der Grundschule in Asperg auf ihren Vater gewartet. Die Polizei fahndet nach der Besitzerin.









Ein siebenjähriges Mädchen ist am Donnerstag an der Friedrich-Hölderlin-Schule in Asperg von einem Hund verletzt worden. Das Kind wartete dort gegen 14.45 Uhr auf seinen Vater, als das Tier die Siebenjährige ansprang.

Die unbekannte Besitzerin des Vierbeiners war offenbar in ein Gespräch mit einem ebenfalls unbekannten Mann vertieft. Daher bemerkte die Frau wohl nicht, dass der Hund an dem Kind hochgesprungen war und nach dessen Haaren schnappte. Das Mädchen wurde leicht verletzt. Der 41 Jahre alte Vater musste den Hund von seiner Tochter wegziehen. Die Frau wurde als etwa 30 Jahre alt, dünn und blond beschrieben. Sie soll ungefähr 1,70 Meter groß sein; sie trug ein hellgrünes Stirnband und eine bunte Jacke. Der Hund ist schwarz-weiß und etwa 40 Zentimeter hoch. Die Polizei sucht Zeugen, die Rufnummer lautet 07141/150 01 70.