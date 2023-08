1 Eine Fahndung nach einem Räuber in Asperg blieb am Samstagmorgen erfolglos (Symbolbild). Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Eine 30-Jährige wird am Samstagmorgen auf offener Straße in Asperg ausgeraubt. Das Opfer kann den Täter beschreiben, die Polizei bittet um Hinweise.









Äußerst brutal ist ein bislang unbekannter Täter bei einem Raub am Samstagmorgen in Asperg vorgegangen. Die Polizei hat den Fall erst jetzt öffentlich gemacht. Demnach hatte der Mann sein Opfer, das gegen 6.15 Uhr in der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs war, zunächst von hinten am Arm gepackt und herumgerissen. Durch einen wuchtigen Faustschlag ins Gesicht gelang es dem Angreifer der 30-Jährigen deren Rucksack zu entreißen. Der Mann rannte anschließend in Richtung Königstraße davon. Die Frau verständigte die Polizei, die sofort mehrere Streifen losschickte. Die Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg.