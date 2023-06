1 Omar Marmoush will für den VfB Stuttgart wieder Maß nehmen. Am Freitag gegen den FSV Mainz 05 könnte es nach einer Fußverletzung so weit sein. Foto: Baumann/Julia Rahn

Am Freitag geht es für den VfB Stuttgart gegen den FSV Mainz 05 um wichtige Punkte – und der Fußball-Bundesligist hofft dabei auf die Rückkehr von drei Stürmern.









Stuttgart - Omar Marmoush hat gut trainiert, wie es so schön heißt. Er ist gelaufen, wurde in den Zweikämpfen nicht geschont, und er hat auch wieder voll auf das Tor geschossen. Das war zuletzt das Problem beim Ägypter. Der Fuß schmerzte nach einer Syndesmoseverletzung – Marmoush musste die vergangenen fünf Pflichtbegegnungen aussetzen. Das wiederum tat dem VfB Stuttgart weh. Doch am Freitag (20.30 Uhr) im Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 dürfte der Angreifer wieder mit von der Partie sein.