1 Ein Zwischenfall am Golf von Oman hat am Donnerstagmorgen große Besorgnis ausgelöst. (Symbolfoto) Foto: vmedia84 / Adobe Stock

Im Golf von Oman hat es einen Angriff auf zwei Tanker gegeben. Ein Besatzungsmitglied soll verletzt worden sein. Die US-Marine will den Schiffen nach dem Angriff beistehen.

Dubai - Im Golf von Oman sind zwei Tanker möglicherweise nach einem Angriff in Brand geraten. Die Hamburger Reedereigruppe Bernhard Schulte Shipmanagement teilte am Donnerstag in Singapur mit, ihr Tanker „Kokuka Courageous“ sei bei einem mutmaßlichen Angriff am Rumpf beschädigt worden. 21 Seeleute wurden in Sicherheit gebracht; ein Besatzungsmitglied sei leicht verletzt worden, hieß es.

Bei dem anderen Tanker soll es sich Schifffahrtskreisen zufolge um einen Öltanker der norwegischen Gesellschaft Frontline handeln. Er sei vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emiraten von einem Torpedo getroffen worden, berichtete die Schifffahrtszeitung „Tradewinds“ unter Berufung auf Branchenkreise. Laut einem anderen Insider könnte das Schiff auch von einer Seemine getroffen worden sein. Die Besatzung sei von einem anderen Schiff an Bord genommen worden. Iranische Medien meldeten ohne Quellenangaben, dass es dort eine Explosion im Zusammenhang mit Öltankern gegeben habe. Die US-Marine in der Region erklärte, sie habe zwei getrennte Notrufe erhalten und sei mit eigenen Schiffen zu einem Hilfseinsatz vor Ort.

Ölpreis steigt nach Angriff

Das ließ im morgendlichen Handel den Preis für Rohöl in die Höhe schnellen, an einem Punkt um bis zu vier Prozent. Nach den von der UK MTO angegebenen Koordinaten ereignete sich der Zwischenfall 45 Kilometer vor der iranischen Küste. Das iranische Staatsfernsehen meldete unter Berufung auf den proiranischen libanesischen Sender Al-Majadin, im Golf von Oman seien zwei Öltanker angegriffen worden. Belege dafür wurden nicht genannt.

Die britische Stelle sitzt in Dubai und wurde geschaffen, um Informationen über den Verkehr von Handelsschiffen im Arabischen Meer zu koordinieren; ursprünglich, um somalische Piraten zu bekämpfen. Ein Sprecher der in Bahrain stationierten 5. US-Flotte, Joshua Frey, sagte, man habe die Berichte zur Kenntnis genommen und gehe ihnen nach. „Wir arbeiten daran, Details zu bekommen“, sagte er. Kurz darauf hieß es, man stünde zwei Tankern im Golf von Oman bei; weiter war aber von einem „berichteten Angriff“ die Rede.

Japans Ministerpräsident will zwischen USA und Iran vermitteln

Die USA haben den Iran für einen Sabotageangriff vor kurzem auf vier Tanker bei Fudschaira, einem Hafen kurz vor der Einfahrt in die Straße von Hormus, verantwortlich gemacht. Teheran hat das dementiert.

Die Alarmmeldungen kamen am zweiten Tag des Besuchs des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe in Teheran. Abe will zwischen den USA und Iran vermitteln; noch am Mittwoch warnte er nach Gesprächen mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani vor einem versehentlich ausgelösten Konflikt im Persischen Golf und dem Arabischen Meer.