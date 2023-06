Angriff am Rande eines Sportfestes in Tamm

1 Die Polizei geht davon aus, dass der Vorfall nicht unbemerkt blieb.(Symbolbild) Foto: Imago//Martin Dziadek

Ein 17-Jähriger hatte das Parkplatzfests des VfB Tamm besucht. Am Kreisverkehr an der Asperger Straße trifft er auf eine Gruppe Jugendlicher – und die schlägt zu.









Ein 17-Jähriger ist Samstagnacht in Tamm von einer Gruppe Jugendlicher verprügelt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Jugendliche das Parkplatzfest des VfB Tamm besucht und wollte gegen 23.45 Uhr den Zebrastreifen am Kreisverkehr in der Asperger Straße überqueren, als er auf drei andere Jugendliche traf. Das Trio habe ihn angesprochen und dabei sehr aggressiv gewirkt. Schließlich schlugen zwei Jugendliche zu und boxten dem 17-Jährigen mehrfach ins Gesicht.