Eine Gruppe Jugendlicher ist am Dienstagabend auf dem Bahnhofsvorplatz in Streit geraten. Ein junger Mann griff dabei zum Pfefferspray und attackierte ein Mädchen.









Eine 18-Jährige ist Dienstagnacht am Bahnhof in Marbach von einem Unbekannten mit Pfefferspray angegriffen worden. Die Jugendliche war gegen 23.15 Uhr gemeinsam mit einer 15-jährigen Freundin von Ludwigsburg aus mit der S-Bahn in die Schillerstadt gefahren. Unterwegs hatten sie zwei männliche Jugendliche getroffen, mit denen sie auf dem Bahnhofsvorplatz in Marbach aber in Streit gerieten. Einer der beiden Jugendlichen zog dabei ein Pfefferspray aus der Jackentasche und sprühte der 18-Jährigen damit in die Augen. Anschließend rannten die jungen Männer davon.

Die 18-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Einer der zwei flüchtigen Jugendlichen soll etwa 16 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß gewesen sein. Er hatte eine etwas kräftigere Statur sowie lockige Haare. Der zweite soll etwa 1,80 Meter groß und schlank gewesen sein. Er trug eine Basecap. Zeugen werden gebeten sich unter 0 71 44 / 90 00 oder über marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de zu melden.