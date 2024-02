Angriff am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen: Mann mit Bierflasche niedergeschlagen

Angriff am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen

Eine fünfköpfige Gruppe ist am Sonntagabend am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen von Unbekannten angegriffen worden. Einer der Angreifer schlug einen 20-Jährigen mit einer Bierflasche auf den Kopf, aber auch ein Stock und ein Messer waren im Spiel.











Ein 20-Jähriger ist am späten Sonntagabend am Bahnhof in Bietigheim-Bissingen bewusstlos geschlagen worden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann mit vier Freunden unterwegs, als eine andere Gruppe sie plötzlich attackierte. Ersten Erkenntnissen zufolge waren die beiden Gruppen erstmals gegen 23.30 Uhr in einem Bus in Richtung Bahnhof aufeinander getroffen.