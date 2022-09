1 Auch ein Polizeihubschrauber war bei der Fahndung im Einsatz. Foto: Polizeipräsidium Einsatz/Airbus Helicopters Charles A

Zwei maskierte Täter erbeuteten am späten Freitagabend einen vierstelligen Betrag und flüchteten in Richtung Kleinfeldfriedhof.















Zwei bisher noch unbekannte Männer haben am späten Freitagabend eine Tankstelle in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) überfallen. Die beiden maskierten Täter betraten nach Auskunft eines Polizeisprechers gegen 23.30 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Rommelshauser Straße, die nicht allzuweit von der Auffahrt zur B 14 entfernt liegt. Zum Zeitpunkt der Tat hielt sich lediglich eine 30-jährige Angestellte im Verkaufsraum auf. „Sie wurde mit einem Messer bedroht und aufgefordert, die Kasse zu öffnen“, erläutert der Polizeisprecher. Einer der beiden Täter habe dann einen vierstelligen Betrag aus der Kasse entnommen, so die Ermittler. Im Anschluss flüchteten die Täter in Richtung des Laubsängerwegs, der zum Kleinfeldfriedhof führt.

Beide Täter trugen gelbe Arbeitshandschuhe

Die beiden Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Der erste Täter trug eine grüngraue Jacke mit einem weißen, horizontalem Streifen auf der Brust, eine graugrüne Hose und war mit grünen, sportlichen Schuhen unterwegs. Der zweite Täter trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit drei großen weißen Streifen (also ein Adidas-Logo) auf der Brust, er hatte eine schwarze Jogginghose an und war in schwarzen Schuhen unterwegs. „Beide Täter waren maskiert und trugen gelbe Arbeitshandschuhe“, so der Polizeisprecher. Zu der umgehend eingeleiteten Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber hinzugezogen, die Suche verlief allerdings erfolglos. Das Polizeirevier Fellbach bittet unter der Telefonnummer 0711/57720 um Hinweise zur Tat, beziehungsweise zu den Tätern.