Die Landeshauptstadt will mehr PCR-Tests anbieten als bisher, und zwar in den beiden Impfzentren in der Schleyerhalle und in der ehemaligen Sportarena an der Königstraße.















Stuttgart - Die Landeshauptstadt weitet die Kapazitäten für PCR-Testungen erheblich aus. Man komme damit „dem gestiegenen Bedarf nach diesem Verfahren nach, das auf einer rasanten Ausbreitung des Coronavirus durch die Omikron-Variante gründet“, erklärt die Stadt zu diesem Schritt. Anfang Januar seien wöchentlich mehr als 14 000 PCR-Tests gemeldet worden, jene in Krankenhäusern und Arztpraxen vorgenommenen noch nicht mitgezählt. Die Stadt rechnet mit einer weiter steigenden Nachfrage. Weitere PCR-Testmöglichkeiten bestünden nun auch in der Schleyerhalle und in der Impfstation des Klinikums Stuttgart in der ehemaligen Sport-Arena in der Königstraße. Hier zunächst speziell für Menschen des Rettungsdienstes.

„Die Priorisierung von PCR-Testungen ist richtig und wichtig, um Menschen mit einem erhöhten Risiko für schwere Krankheitsverläufe zu schützen und um die medizinische und pflegerische Infrastruktur aufrechtzuerhalten“, erklärte der Leiter des städtischen Gesundheitsamts, Stefan Ehehalt. Gleichwohl wolle man „möglichst vielen Stuttgarterinnen und Stuttgartern die Möglichkeit bieten, eine PCR-Testung, wenn geboten, zu bekommen“, schreibt die Stadt.

Bis zu 1600 Tests am Tag

Das ausgeweitete Angebot entlastet auch das Corona-Testzentrum auf dem Cannstatter Wasen, das mit rund 1200 PCR-Tests am Tag fast ausgelastet sei. Im Testzentrum Schleyerhalle wird werktags am Vormittag getestet, nachmittags werden dort wie bisher auch Impfungen angeboten. Bei Bedarf seien in der Schleyerhalle bis zu 1600 Tests am Tag möglich. Seit dieser Woche werden sowohl in der Schleyerhalle, als auch am Cannstatter Wasen für Kinder bis zwölf Jahren aus Schule und Kita auch PCR-Lollitests angeboten, wenn die Kinder oder Eltern dies wünschen.

Folgende Personengruppen haben weiterhin Zugang zum PCR-Test in der Schleyerhalle und am Cannstatter Wasen: Personen mit Warnung der Corona-Warn-App, einem positivem Ergebnis im Schnelltest, mit Kontakt zu Covid-Erkrankten und mit leichten Symptomen eines Atemwegsinfektes. Zusätzlich bietet das Testzentrum Schleyerhalle den Antigen-Schnelltest als „Bürgertest“ an. Termine für beide Verfahren sind buchbar unter www.testzentrum-schleyerhalle.de.

Angebot für Rettungsdienste

Das PCR-Test-Angebot in der ehemaligen Sport-Arena richtet sich an Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei. Damit soll trotz steigender Corona-Inzidenzen ein reibungsloser Dienstbetrieb unterstützt werden. Mitarbeiter dieser Behörden können sich bei Corona-Verdacht mit einem speziellen Passwort auf der Seite www.etermin.net/klhs anmelden und erhalten ein PCR-äquivalentes Ergebnis innerhalb von 30 bis 60 Minuten. Gestartet wird mit einer Kapazität von circa 50 Testungen pro Tag, die aber bei Bedarf vervielfacht werden kann.

Patienten, die coronatypische Symptome aufweisen und zusätzlich eine ärztliche Behandlung benötigen, sollten ihren Hausarzt oder eine Corona-Schwerpunktpraxis kontaktieren. Für diese Personen stehen auch weiterhin die Fieberambulanz Schwabstraße sowie die Fieberambulanz im Klinikum Stuttgart zur Verfügung (https://www.fieberambulanz-stuttgart.de/home.html). Auch hier wurden die Kapazitäten deutlich ausgeweitet. Die Fieberambulanzen sollten allerdings ausschließlich von Patienten mit coronatypischen Symptomen genutzt werden.