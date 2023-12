Angebliche Enthüllungen: Buch-Affäre setzt König Charles zu

Bei der Eröffnungsrede zum COP28-Klimagipfel in Dubai hat der britische Monarch an die versammelten Regierungen appelliert, „mit echtem Verständnis für die Notsituation, in der wir uns befinden“, ans Werk zu gehen. Ihn selber erwartet bei der Heimkehr nach London auch eine Notsituation – im Kreis der eigenen Familie. Das diese Woche veröffentlichte Buch „Endgame“ (Endspiel) des Autors Omid Scobie hat sich als Breitseite gegen die Royals erwiesen und gegen den König speziell.

Über seinen nach Kalifornien abgewanderten Sohn Harry, der ihn seinerseits Anfang des Jahres attackiert hatte, habe Charles geschimpft, der Prinz sei „ein Narr“, wenn er sich so gegenüber der Krone verhalte. Der König habe den Rest der Familie gewarnt, „vorsichtig“ zu sein, wenn sie mit Harry sprechen, und „ihm nicht zu trauen“, berichtet Scobie in seinem Buch.

Lesen Sie auch

Kommen Harry und Meghan zu Weihnachten?

Scobie bestreitet, seine „Informationen“ direkt von den beiden abgedrifteten Familienmitgliedern Meghan und Harry zu haben. Nicht bezweifeln lässt sich, dass sich die Kluft zwischen Charles und seinem Jüngsten im Laufe dieses Jahres immer mehr geweitet hat. Erst jetzt, im November, soll sich der „verlorene Sohn“, wie die BBC erfuhr, zum 75. Geburtstag des Königs wieder gemeldet haben – offenbar mit kleinen „Happy Birthday“-Videos seiner und Meghans Kinder Archie und Lilibet.

Ob diese Videos nun die Kluft zu überbrücken vermögen und die Sussexes noch zu den traditionellen Weihnachtsfeiern der Windsors in Schloss Sandringham eingeladen werden, steht in den Sternen. Denn Omid Scobie ist es mit der „Endgame“-Veröffentlichung dieser Woche gelungen, den Keil noch sehr viel weiter zu treiben in den lädierten Familienzusammenhalt.

Der Verdacht fällt auf Kate und den König selbst

So ist in „Endgame“ davon die Rede, dass die Royals in London den Anschein einer „unsensiblen, rassistischen und finanziell verantwortungslosen“ Familie erweckten. Insbesondere will Scobie in Erfahrung gebracht haben, dass zwei Mitglieder der Familie sich vor der Geburt des kleinen Archie „besorgt“ gezeigt hätten wegen der Hautfarbe des von Meghan erwarteten Kindes. Vorsichtshalber hatte Scobie in der englischen Ausgabe seines Buches die zwei nicht beim Namen genannt. In die holländische und belgische Ausgabe von „Endgame“ flossen allerdings wundersamerweise die Namen der beiden Royals ein: Es sollen der König selbst und Williams Frau Kate, die heutige Prinzessin von Wales, gewesen sein.

Am Freitag eilte Scobie deshalb in London von Interview zu Interview. Sein Buch findet reißenden Absatz. Kate indessen hüllt sich, wie Charles, in Schweigen. Empört meldeten sich statt ihrer immer mehr Monarchisten zu Wort, um die in England weithin populäre Prinzessin in Schutz zu nehmen. Es sei „unerhört“, fanden sie, dass Kate bei Scobie abqualifiziert werde als eine Person, die nichts anderes zu tun wisse, „als zu grinsen bei Fototerminen“. William wird im Buch als „verdrießlich und missgünstig“ bezeichnet. Wie viel davon Harrys und Meghans Meinung ist: Darüber wird nun fröhlich spekuliert in Großbritannien.

Monarchie bei Jüngeren nicht mehr beliebt

Umfrage

König Charles III., dessen ist man sich im Buckingham-Palast bewusst, kann es sich nicht leisten, in irgendeinen Verdacht zu geraten. Jüngsten Umfragen zufolge wollen unter den 18- bis 24-Jährigen im Lande 40 Prozent ein gewähltes Staatsoberhaupt, 37 Prozent einen Monarchen.

Klage

Wenn sich die Windsors gegen Rassismus-Anschuldigungen nicht zu wehren wissen, kommen sie in zusätzliche Schwierigkeiten. Am Freitag wollte man bei Hof nicht ausschließen, dass man gegen Scobies Buch klagen werde.