1 Tennis-Profi Andrea Petkovic Foto: Pressefoto Baumann

Sie gilt ohnehin als die etwas andere Profisportlerin: Nun winkt Tennisspielerin Andrea Petkovic offenbar eine Karriere als TV-Moderatorin im ZDF.

München - Tennis-Profi Andrea Petkovic wird wohl bald auch in anderer Rolle vor einer TV-Kamera zu sehen sein. Die 31-Jährige steigt eventuell noch in diesem Jahr als Sportmoderatorin ein, im ZDF soll sie sonntags vor der Kamera stehen, wie die Süddeutsche Zeitung berichtet. „Es ist noch nichts unterschrieben, aber ich hatte schon ein Casting und wir sind in Gesprächen und Verhandlungen“, bestätigte sie der SZ.

Ursprünglich hätte sie bereits im vergangenen Jahr mit der Moderation beginnen sollen, es habe, berichtete Petkovic, nur nicht in ihren Zeitplan gepasst. Das Tennisspielen will sie für den neuen Job aber vorerst nicht aufgeben. Nach dem Einzug in die dritte Runde der French Open hatte sie angekündigt, das „Ende ist nah“, in diesen und im kommenden Jahr wolle sie aber auf jeden Fall noch spielen.

Das Casting beim ZDF sei übrigens anders verlaufen als geplant, berichtete Petkovic der SZ: „Ich sollte vom Prompter ablesen, aber das lief nicht so. Irgendwann haben wir gemerkt: Ich mache es Freestyle. Das klappt besser.“