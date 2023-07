10 Andrea Berg beim 16. Heimspiel in der Arena im Fautenhau. Wie immer in den vergangenen Jahren war das Konzert ausverkauft. Foto: Gottfried Stoppel/Gottfried Stoppel

Andrea Berg begeistert bei ihrem mittlerweile 16. Heimspiel in der Wir-machen-Druck-Arena in Aspach ihr Publikum, das aus allen Himmelsrichtungen anreist.









Mario aus Baden ist ein Glückspilz. Bei jedem der 16 Heimspiele von Andrea Berg in Großaspach ist er dabei gewesen – und darf an diesem Freitag für ein Lied ganz nah bei seinem Idol sein. Und genau das lieben die Zuschauer, die zum Heimspiel der 57-Jährigen in die Wir-machen-Druck-Arena in Aspach gekommen sind. Nach der gigantischen Berg-Show 2022 gibt es wieder ein Feuerwerk aus Pyrotechnik und Hits sowie rosafarbenen Flitterregen, diesmal unter dem Motto „Viel zu schön, um wahr zu sein“.