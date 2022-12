1 Auch Andrea Berg hat ihren Fans Weihnachtsgrüße dagelassen (Archivbild). Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ob Ex-VfB-Torjäger oder Schlagerstar – Promis aus Stuttgart und der Region lassen ihren Fans auch in diesem Jahr wieder weihnachtliche Grüße zukommen. Wir haben einige Beiträge gesammelt.















Die einen strahlen vor dem geschmückten Christbaum in die Kamera, die anderen lassen zum Bild auch eine Botschaft da: Auch in diesem Jahr haben Promis aus Stuttgart und Umgebung zum Fest der Liebe wieder Fotos auf Instagram veröffentlicht und ihre Fans zu Weihnachten gegrüßt. Wir haben einige Posts für Euch zusammengestellt:

Timo Hildebrand, ehemaliger Torhüter des VfB Stuttgart, veröffentlicht mitunter Bilder von seinem Sohn Neo und sich. „Merry X-MAS!! Lot‘s of Love for all of you!!“, schreibt er dazu.

Der frühere VfB-Stürmer Cacau grüßt aus der Ferne, genauer: aus Mogi das Cruzes in Brasilien. Er uns seine Familie stehen in kurzer Hose und Kleid vor dem Christbaum, die Geschenke bereit für die Bescherung. „Feliz Natal“, wünscht er.

Grünen-Politiker und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir lässt mal wieder ein Foto aus früheren Zeiten da. „Ich wünsche Euch allen schöne und besinnliche Tage. Wenn ihr könnt, verbringt die Zeit mit euren Liebsten und denkt auch an jene, die es nicht können, zum Beispiel weil sie sich in Kriegsgebieten befinden, oder weil Teile der Familie flüchten mussten“, schreibt der Stuttgarter.

Die Influencer-Zwillinge Lisa uns Lena macht’s kurz und knapp. „Merry christmas“, schreiben sie – und veröffentlichen ein Selfie von sich.

Die Stuttgarter Band Antiheld wünscht „schöne Weihnachtstage, ob ihr feiert oder nicht“. Dazu gibt es ein Bild von Sänger Luca Opifanti und die Botschaft: „Passt auf euch auf, passt aufeinander auf, zerschlagt den Kapitalismus, stürzt das Patriarchat, lasst die Gänse leben und meldet euch bei Menschen, wenn ihr einsam seid, euch nicht wohlfühlt, die Familie zu viel oder zu wenig ist ... Wenn ihr nicht wisst wohin, schreibt uns.“

Auch Schlagerstar Andrea Berg zeigt sich gemeinsam mit Ehemann Uli Ferber vor dem Christbaum.

Ex-VfB-Profi Dennis Aogo und seine Frau Ina lassen ebenfalls Weihnachtsgrüße da.

Viele andere Promis, die nicht aus Stuttgart und Region kommen, haben ihren Fans ebenfalls Einblicke in die private Feierei gewährt. Heidi Klum etwa zeigt sich im Pyjama gemeinsam mit den Kaulitz-Brüdern und ihren Kindern.