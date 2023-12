1 André Braugher wurde 61 Jahre alt. Foto: IMAGO/MediaPunch/IMAGO/Joseph Marzullo

Der US-amerikanische Schauspieler André Braugher ist tot. Bekannt wurde er unter anderen durch die Serie „Brooklyn Nine-Nine“. Braugher wurde nur 61 Jahre alt.











Der US-amerikanische Schauspieler André Braugher, der durch Serien wie „Homicide: Life on the Street“ oder „Brooklyn Nine-Nine“ bekannt wurde, ist tot. Er sei am Montag nach kurzer Krankheit gestorben, teilte seiner Sprecherin Jennifer Allen am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Braugher wurde 61 Jahre alt.