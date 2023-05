10 Trump wurde in Vorstädten abgewählt und hat bei Latinos gepunktet. Foto: AP/John Minchillo

Washington - Die Diagnose schien eindeutig zu sein. Das Ergebnis der Wahl 2020 schien zu bestätigen, was Experten prognostiziert hatten: Joe Biden entschied das Duell gegen Donald Trump für sich, da Frauen in den gepflegten Vororten, traditionell eher zu den Republikanern tendierend, die Brechstangenrhetorik des Amtsinhabers ebenso bestraften wie das ständige Verbiegen der Wahrheit. Gewonnen hatte der Herausforderer auch, weil es den Demokraten gelang, schwarze Amerikaner in ihrem Sinne zu mobilisieren. In hart umkämpften Bundesstaaten wie Michigan, Pennsylvania oder Wisconsin war es das Zünglein an der Waage.