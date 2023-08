1 Dank der trotz allem gut laufenden Wirtschaft nehmen die Kommunen in der Region Stuttgart teils mehr Geld ein als zunächst erwartet (Symbolbild). Foto: imago images/Westend61

Nach einer IHK-Analyse haben 18 der 179 Kommunen in der Region Stuttgart für dieses Jahr ihre Gewerbesteuersätze erhöht. Hauptgeschäftsführerin Susanne Herre fordert, die Einnahmen vor allem der Wirtschaft zugutekommen zu lassen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es will so gar nicht zu den vielfältigen Problemen der heimischen Unternehmen passen, doch die Gewerbesteuerquellen in der Region Stuttgart sprudeln teils ergiebig. Maßgeblich für die Höhe der Steuerlast ist im Prinzip der jeweilige Gewinn, sodass es den Betrieben allgemein nicht so schlecht geht, wie oft beklagt wird. Dies weckt aber auch Begehrlichkeiten.