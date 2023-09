Nach dem Verschwinden zweier deutscher Segler vor eineinhalb Wochen im Mittelmeer sind an der Ostküste Mallorcas zwei Leichen gesichtet worden. Ob es sich um den 53-jährigen Vater und seinen 19-jährigen Sohn handelt, die seit dem 27. August vermisst werden, war laut Polizei zunächst unbekannt. Da der erste Tote, der bereits geborgen werden konnte, optisch nicht mehr identifizierbar war, sei eine DNA-Analyse angeordnet worden. Das Ergebnis solle in zwei bis drei Wochen vorliegen, wie ein Sprecher auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag mitteilte.

Die erste Leiche hatten Passanten schon am Sonntagabend bei der Cala Morlanda entdeckt. Das Meer war jedoch so aufgewühlt, dass die Polizei den Körper erst am Folgetag bei der Cala Falcó knapp zehn Kilometer weiter südlich bergen konnte. Die Person trug nur eine Badehose. Die zweite Leiche wurde Montagabend in Porto Cristo gesichtet, das zwischen Cala Morlanda und Cala Falcó liegt. Auch dort erschwerte hoher Wellengang die Bergung; die Polizei war am Dienstag noch im Einsatz.

Suchaktion blieb erfolglos

Die beiden Segler waren am Sonntag der vorvergangenen Woche von Menorca aus in See gestochen. Trotz einer Unwetterwarnung wollten sie mit dem in Frankfurt zugelassenen neun Meter langen Segelboot „Makan Angin“ von Cala Galdana aus in das etwa 90 Kilometer entfernte Cala d’Or auf Mallorca übersetzen. Angehörige hatten zuletzt am Vormittag dieses Tages Kontakt mit ihnen und alarmierten die Polizei, als sie bis zum Abend nichts weiter von ihnen hörten. Der Fundort der Leichen liegt auf der Strecke zu ihrem geplanten Zielhafen.

Eine großangelegte Suchaktion der spanischen Seenotrettung mit Schiffen und aus der Luft, zeitweise mit Unterstützung französischer Kräfte, blieb erfolglos.