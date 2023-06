5 Auf dem Grüngutplatz bei der B297 nahe Rechberghausen brach das Feuer aus. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Ein Grüngutplatz an der B297 im Kreis Göppingen fängt am Montag Feuer. Die Feuerwehr eilt mit starken Kräften an den Brandort. Ein Feuerwehrmann wird verletzt, die Bundesstraße muss für Stunden gesperrt werden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ein brennender Grüngutplatz an der B297 bei Rechberghausen hat am Montag für einen größeren Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Feuerwehrmann musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Abend bestätigte. Zuvor hatte der SWR berichtet. Die B297 war rund um den Brandort komplett gesperrt worden. Am Abend wurde der Verkehr wieder freigegeben.