Unzählige kleine Prozesse wegen Marihuana-Besitzes oder wegen Kiffens in der Öffentlichkeit fallen in Zukunft weg, Gerichte haben mehr Zeit für die Bearbeitung schwerer Verbrechen – so der Wunschgedanke der Bundesregierung. Ein Blick in die Region zeigt jedoch, dass die Belastung für einige Gerichte erst einmal höher wird. Nicht nur wegen der Tausenden abgeschlossenen Fälle, die noch mal aufgerollt und überprüft werden müssen.