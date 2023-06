1 Petra Köpping (SPD), Sachsens Ministerin für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt, gilt als Favoritin für das Amt der Bundesgesundheitsministerin. Foto: Stami Sachsen/Oliver Killig

Bildung für die FDP, Gesundheit für die SPD – die Besetzung der Ministerposten in einem Kabinett, das SPD, Grüne und FDP gemeinsam unter Olaf Scholz aufstellen wollen, scheint weit fortgeschritten – Überraschungen inklusive.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Berlin/Stuttgart - Die personellen Weichenstellungen von SPD, Grünen und FDP für eine gemeinsame Bundesregierung nehmen deutliche Konturen an. Auch wenn die Verhandlungsführer dies immer wieder von sich weisen und die endgültigen Entscheidungen über das Kabinett noch ausstehen – in wesentlichen Punkten scheint die Besetzungsliste zu stehen. In einer jüngst aktualisierten Version, die unserer Zeitung vorliegt, birgt sie etliche Überraschungen.