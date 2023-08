Achtjähriger bei Messerattacke an Schule schwer verletzt

Amokalarm in Bischofswerda

1 Krankenwagen stehen auf dem Schulhof der Grund- und Oberschule, in der am Mittwoch Amokalarm ausgelöst wurde. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

In einer Schule in Bischofswerda ist am Mittwoch Amokalarm ausgelöst worden. Ein Jugendlicher hat mit einem Messer einen achtjährigen Jungen schwer verletzt und sich anschließend selbst angezündet. Er wurde von der Polizei festgenommen.









Ein mit einem Messer bewaffneter Jugendlicher hat am Mittwochmorgen in einer Schule im ostsächsischen Bischofswerda einen acht Jahre alten Jungen schwer verletzt. Der Angreifer – ein 16-Jähriger – zündete sich nach der Tat selbst an, wie die Polizei mitteilte.