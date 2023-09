1 Amber Heards Figur Mera ist offenbar keiner der Hauptcharaktere in "Aquaman and the Lost Kingdom". Foto: Denis Makarenko/Shutterstock.com

Im Rahmen des Prozesses gegen Johnny Depp behauptete Amber Heard, dass ihre Rolle in "Aquaman and the Lost Kingdom" abgespeckt wurde. Nun spricht Regisseur James Wan über den Blockbuster und Heards Figur.











Vor Gericht hatte Amber Heard (37) im Prozess gegen ihren Ex-Mann Johnny Depp (60) im vergangenen Jahr behauptet, dass sie nur noch in einer abgespeckten Fassung in dem kommenden Blockbuster "Aquaman and the Lost Kingdom" zu sehen sein wird. Doch dies scheint offenbar nicht so ganz zu stimmen, wie James Wan (46) nun andeutet. Der Regisseur des Films und des Vorgängers "Aquaman" von 2018 erklärt, dass nie eine größere Rolle für Heard geplant gewesen sei.