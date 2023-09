An diesem Dienstag findet der erste Spieltag der UEFA Champions League statt. Mit dabei: Borussia Dortmund und RB Leipzig. Am Mittwoch müssen dann auch der FC Bayern München und Union Berlin ran. Laufen die Partien der Gruppenphase im Free-TV?

Für Fußballfans hat das Warten ein Ende, endlich gibt es wieder Königsklassenfußball. An diesem Dienstag startet die Gruppenphase der UEFA Champions League. Im Wettbewerb dabei sind auch die vier deutschen Vertreter aus der Bundesliga: FC Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig sowie Neuling Union Berlin.

Eröffnet wird die Gruppenphase an diesem Dienstag, 19. September, mit acht Partien. Es finden jeweils zwei Spiele aus den Gruppen E, F, G und H statt. Zum Auftakt müssen Vizemeister Borussia Dortmund und DFB-Pokalsieger RB Leipzig ran. Am Mittwoch geht es dann auch für den FC Bayern München und Union Berlin in der Champions League los. Wer sind die Gegner der Clubs? Und vor allem: wo kann man die Spiele schauen?

Meiste Spiele bei DAZN

Wie schon im vergangenen Jahr haben sich Amazon und der Streamingdienst DAZN die Übertragungsrechte gesichert. Heißt auch: Beim Pay-TV-Sender Sky gibt es die Königsklasse nicht zu sehen. Zahlende DAZN-Kunden können insgesamt 121 von 137 Partien der Champions League schauen. Die übrigen 16 Spiele kann man immer dienstags dann exklusiv bei Amazon Prime sehen.

In Bezug auf den Start der Champions League an diesem Dienstag heißt das für die deutschen Spiele folgendes: Die Partie zwischen Paris Saint-Germain und dem deutschen Vizemeister Borussia Dortmund kann man um 21 Uhr bei Amazon Prime Video sehen. DFB-Pokalsieger RB Leipzig trifft davor auswärts auf den Schweizer Vertreter Young Boys Bern. Anpfiff ist um 18:45 Uhr, das Spiel läuft dann bei DAZN.

Die Kunden des Streaminganbieters können außerdem die parallel stattfindende Konferenz verfolgen – mit Ausnahme des Dortmund Spiels, für das DAZN ja keine Übertragungsrechte besitzt.

Die Partien am Dienstag im Überblick

AC Mailand - Newcastle United (18:45): DAZN

Young Boys Bern - RB Leipzig (18:45): DAZN

Feyenoord Rotterdam - Celtic Glasgow (21:00): DAZN

Lazio Rom - Atletico Madrid (21:00): DAZN

Paris St. Germain - Borussia Dortmund (21:00): Amazon Prime Video

Manchester City - FK Roter Stern Belgrad (21:00): DAZN

FC Barcelona - Royal Antwerpen (21:00): DAZN

Schachtar Donezk - FC Porto (21:00): DAZN

Kann man die Spiele auch im Free-TV sehen?

Ja, allerdings nur eins – und zwar das Finale am 1. Juni 2024. Die Partie, die dann im Wembley-Stadion in London stattfinden wird, überträgt das ZDF.

Und was ist mit dem ersten Spiel des FC Bayern und Union Berlin?

Am kommenden Mittwoch, 20. September, startet Champions League Neuling Union Berlin in die Königsklasse. Das Team aus der Hauptstadt muss auswärts bei Real Madrid ran. Anpfiff im spanischen Estadio Santiago Bernabeu in Madrid ist um 18:45 Uhr. Sehen kann man die Partie ebenfalls bei DAZN.

Etwas später startet auch der FC Bayern in die Gruppenphase der Champions League. Die Münchener treffen dann auf den englischen Rekordmeister Manchester United (Anpfiff 21 Uhr). Sehen kann man die Partie beim Streamingdienst DAZN.