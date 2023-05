1 Zwischen dem Freizeitbad und der Aral-Tankstelle errichtet der Onlineversandhändler Amazon in Münchingen ein Verteilzentrum. Foto: Simon Granville

Im Korntal-Münchinger Stadtteil Münchingen verlassen künftig jeden Tag rund 90 Kleintransporter das neue Verteilzentrum von Amazon, um Bestellungen zu Kunden zu bringen. Was bedeutet das für den Verkehr?









Korntal-Münchingen - Auf Logistik folgt Logistik: Nachdem vorigen Sommer die Firma Agility Logistics ihren Standort von Münchingen nach Stuttgart-Zuffenhausen verlagerte, errichtet im Korntal-Münchinger Gewerbegebiet zwischen Freizeitbad und Aral-Tankstelle nun der Onlineversandhändler Amazon ein neues Verteilzentrum. Läuft alles nach Plan, öffnet es im Sommer. Die Bauarbeiten sind in vollem Gang. Auch in Sindelfingen im Kreis Böblingen wird zurzeit ein Verteilzentrum gebaut. Damit gibt es in Baden-Württemberg dann drei Verteilzentren, eins ist bereits in Mannheim.