Landtagswahl in Baden-Württemberg CDU fällt im Südwesten auf Rekordtief

In einem Jahr wird in Baden-Württemberg gewählt. In der neuen Umfrage von Stuttgarter Zeitung und SWR erreicht die CDU so schlechte Umfragewerte wie noch nie – obwohl ihre Spitzenkandidatin besser punktet als früher.