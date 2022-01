1 Der Mann war 2016 wegen Betrugs zu zehn Monaten Haft verurteilt worden. (Symbolfoto) Foto: dpa/Christoph Schmidt

Nachdem ein Mann sechs Jahre auf der Flucht war, ist er am Montag nach seiner Einreise aus Rom von der Polizei am Stuttgarter Flughafen empfangen worden.















Stuttgart - Bei seiner Einreise aus Rom ist ein Mann nach fast sechs Jahren auf der Flucht der Bundespolizei in die Hände gefallen. Das Tübinger Amtsgericht hatte den 56-Jährigen im Jahr 2016 wegen Betrugs zu zehn Monaten Haft verurteilt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Die Polizei empfing den Flüchtigen am Montag nach der Ankunft seines Flugs am Stuttgarter Flughafen. Noch am selben Abend trat der Italiener auch seine Haftstrafe in Stuttgart an.