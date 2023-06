1 Auch in diesem Jahr öffnet der Garten von Michael Eppinger in Esslingen-Rüdern seine Tür für Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung „Offene Gärten“. Foto: /Gaby Weiß

Der Esslinger Michael Eppinger hatte 2011 die Aktion „Offene Gärten“ gestartet. Diese zieht inzwischen immer weitere Kreise. Am Sonntag öffnen 24 Gartenbesitzer ihre blühenden Paradiese.









„Gärten nehmen in vielfältiger Weise Einfluss auf unser Leben“, weiß der Esslinger Michael Eppinger. „Sie beeinflussen die Lebensqualität in Wohngebieten, haben einen positiven Einfluss auf unsere Psyche, bieten Ausgleich und Rückzugsort, sind Raum für Erholung und Entspannung, regen unsere Kreativität an und geben der Natur einen Überlebensraum.“ Weil der passionierte Hobbygärtner selbst am besten weiß, wie gut es tut, Gartenfreuden zu genießen, hat er vor Jahren die Aktion „Offene Gärten“ gestartet. Die Idee, die dahintersteht, ist ebenso einfach wie erfolgreich: Gartenfreunde sind eingeladen, einen Tag lang die Törchen zu ihren liebevoll gestalteten kleinen Paradiesen fürs Publikum zu öffnen. Die nächste Gelegenheit, sich am Gartenglück anderer zu erfreuen, bietet sich am Sonntag, 11. Juni, wenn 24 Gartenbesitzer in Esslingen und darüber hinaus zum Besuch einladen.