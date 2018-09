Am Rathaus in Backnang Ermittlungen wegen „Sieg-Heil“-Rufen und Hakenkreuzen

Von red/dpa 13. September 2018 - 18:11 Uhr

Erst vor kurzem hatten Neonazis in Backnang für Schlagzeilen gesorgt. Foto: dpa

„Sieg-Heil“-Rufe, Hakenkreuz-Schmierereien und SS-Runen – die Polizei in Backnang ermittelt gegen Unbekannt. Die Beamten vermuten, dass die Taten zusammenhängen, und bitten um Hinweise.

Backnang - Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag mit Kreide ein Hakenkreuz und SS-Runen an das Rathaus von Backnang geschmiert.

Zudem hörten Anwohner nachts „Sieg-Heil“-Rufe rund einen halben Kilometer vom Rathaus entfernt und meldeten dies der Polizei.

Erst vor kurzem hatten Neonazis in Backnang für Schlagzeilen gesorgt: Unbekannte hatten mitten in Backnang ein Kreuz zum Gedenken an Rudolf Heß, den Stellvertreter Adolf Hitlers, aufgestellt.