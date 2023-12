Gegen 1 Uhr befanden sich zwei Männer in einer Bar am Kornwestheimer Bahnhofsplatz. Zwei unbekannte Männer und eine Frau folgen ihnen dann in eine Tiefgarage. Die Polizei sucht Zeugen.

Bei einer Auseinandersetzung in einer Tiefgarage in Kornwestheim nach Angaben des Polizeipräsidiums Ludwigsburg wurden zwei Männer angegriffen. Einer von ihnen zog sich dabei eine Platzwunde zu und musste vom Rettungsdienst vor Ort behandelt werden.

Zuvor hatten sich die 33- und 34-jährigen Männer am Freitag gegen 1 Uhr morgens in einer Bar am Bahnhofsplatz in Kornwestheim aufgehalten. Durch ihre angeregte Unterhaltung hätte sich eine Gruppe aus zwei Männern und drei Frauen vor der Bar provoziert gefühlt, weshalb die Männer der Gruppe in die Bar gingen, vom Gastwirt aus dieser aber verwiesen wurden, nachdem sie Gäste bedroht hatten.

Polizei sucht nach Zeugen

Von außen hätte die Gruppe weiterhin den 33- und 34-Jährigen beobachtet, weshalb diese die Bar durch einen Hinterausgang in die Tiefgarage des Einkaufszentrums am Bahnhof verlassen haben. Dort wurden sie von den zwei Männern der Gruppe sowie einer Frau angegriffen und geschlagen. Nach der Tat haben die drei die Tiefgarage verlassen.

Das Polizeirevier Kornwestheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der noch unbekannten Gruppe geben können, sich per Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de oder Telefon 07154/1313-0 zu melden.