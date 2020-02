1 Das Flugzeug ist am Flughafen von Istanbul von der Rollbahn geschlittert und in Stücke zerbrochen. Foto: dpa/Can Erok

Die Maschine kommt hart auf, rutscht in ein Feld und zerbricht in mehrere Teile. Unter den Verletzten sind auch die Piloten.

Ankara - Beim Landeanflug auf einen Flughafen von Istanbul ist am Mittwoch ein Flugzeug von der Rollbahn geschlittert, auf ein Feld gekracht und in Stücke zerbrochen. 120 Menschen seien verletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden, erklärte der Gouverneur von Istanbul, Ali Yerlikaya. An Bord befanden sich nach Angaben seines Büros 177 Menschen, darunter sechs Besatzungsmitglieder. Laut dem Verkehrsministerium kam bei dem Zwischenfall niemand ums Leben.

Fernsehbilder zeigten schwere Schäden am Rumpf der Maschine, er zerbrach offenbar in drei Teile. Passagiere wurden durch die Risse hindurch ins Freie gebracht. Videobilder, die der Nachrichtengentur AP vorlagen, zeigten das Wrack bei starkem Regen und heftigem Wind auf einem Feld am Ende der Rollbahn. Rauch steigt von einem der Triebwerke auf, während Passagiere aus dem Rumpf auf die Tragflächen klettern und sich von der Maschine entfernen. Dutzende Rettungskräfte waren bei Flutlicht im Einsatz.

Flugzeug gehörte privater Billigfluggesellschaft

Unter den Verletzten waren laut einem Bericht des privaten Fernsehsenders NTV auch die beiden Piloten, ihr Zustand sei ernst. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu zitierte Verkehrsminister Mehmet Cahit Turan mit den Worten, seinen Informationen zufolge habe es eine harte Landung gegeben. Dann habe das Flugzeug seine Geschwindigkeit nicht verringern können und sei in ein Feld gepflügt.

Das Flugzeug gehörte laut NTV der privaten Billigfluggesellschaft Pegasus und kam aus Izmir. Bei der Maschine handelte es sich der Flug-Tracking-Website Flightradar24 zufolge um eine elf Jahre alte Boeing 737. Pegasus mit Sitz in Istanbul bedient 97 Strecken, die meisten innerhalb der Türkei, nach Europa, in den Nahen Osten und nach Zentralasien.

Erst Anfang Januar ähnlicher Fall

Der Sabiha-Gökcen-Flughafen sei geschlossen worden, Flüge würden zum Hauptairport der Metropole umgeleitet, sagte Verkehrsminister Turhan.

Erst am 7. Januar war ein Flugzeug von Pegasus mit 164 Menschen an Bord auf demselben Flughafen von der Rollbahn gerutscht. Seinerzeit gab es keine Toten oder Verletzten. Im Januar 2018 rutschte ein weiteres Flugzeug der Pegasus-Flotte auf dem Flughafen von Trabzon im Nordosten der Türkei von einer Rollbahn. Die Maschine kam in schlammigem Gelände unmittelbar am Wasser des Schwarzen Meers zum Stehen. Niemand unter den 168 Passagieren und Besatzungsmitgliedern wurde verletzt.