Am Flughafen Hamburg

1 Am Hamburger Flughafen ist eine Eurowings-Maschine aus Stuttgart von der Landebahn abgekommen. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner Pressefoto/Marcel von Fehrn

Schreckmoment bei einem Flug von Stuttgart nach Hamburg: Nach der Landung kommt eine Eurowings-Maschine von der Landebahn ab. Das ist bislang bekannt.











Am Flughafen in Hamburg ist eine Eurowings-Maschine am Mittwochabend nach ihrer Landung von der Landebahn abgekommen. Verletzt wurde dabei niemand, wie eine Sprecherin des Airports der Nachrichtenagentur dpa sagte. Zur Ursache für den Vorfall konnte sie zunächst nichts sagen.