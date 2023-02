1 Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall am Marbacher Busbahnhof am Donnerstag. Foto: Archiv (Werner Kuhnle)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrgast und einem 54-jährigen Busfahrer ist es am späten Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr am Busbahnhof in Marbach gekommen. Bei dem Streit bedrohte der Unbekannte den Busfahrer mit dem Tod. Das teilt die Polizei mit.

Wie lief der Streit ab?

Derzeitigen Ermittlungen zufolge stieg ein unbekannter Mann am Bussteig 1 in einen Linienbus von Marbach nach Beilstein (Kreis Heilbronn) ein, ohne einen gültigen Fahrschein vorweisen zu können. Im weiteren Verlauf kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen ihm und dem 54-jährigen Busfahrer. Während des Streits machte der Unbekannte ein Foto des Busfahrers und gab ihm zu verstehen, dass er ihn umbringen werde, sollte er ihn nicht mitfahren lassen. Schließlich fuhr der Busfahrer ohne den Mann los.

Wie hat der Täter ausgesehen?

Der Tatverdächtige soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß sein. Er soll einen hellen Teint, eine unauffällige Statur, blonde Haare und einen kleinen Bart gehabt haben. Zudem soll er eine Brille, eine rote oder orangefarbene Sporthose und ein Oberteil mit Kapuze in derselben Farbe getragen haben. Des Weiteren soll der Unbekannte eine Tasche oder einen Rucksack bei sich gehabt haben.

Das Polizeirevier Marbach bittet nun um Zeugenhinweise. Die Telefonnummer lautet 0 71 44 / 90 00 oder per E-Mail unter marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de.