In wenigen Monaten öffnet am Bahnhof in Korntal der Lidl-Markt.

Der Lebensmittelkonzern nennt als voraussichtliches Datum den 10. August. Auch 33 Wohnungen sind in dem Komplex an den Gleisen geplant.









Erst dauert es fast zwei Jahrzehnte, bis mit dem Lidl-Konzern als Eigentümer auf dem früheren Gelände der Bahn was passiert. Nun, nach dem Start der Bauarbeiten vor gut zwei Jahren, geht es schneller als gedacht: Der Lidl-Markt am Bahnhof in Korntal öffnet voraussichtlich am 10. August – sechs Monate früher als geplant. Das berichtet Timo Degering, der Immobilienleiter des Lidl-Immobilienbüros in Stuttgart. Er spricht von einer „Filiale mit attraktiven Einkaufsbedingungen“ mit einer Verkaufsfläche von circa 1250 Quadratmetern. Rund 4300 Einzelartikel werden bald in den Regalen stehen, darunter frisch in der Filiale gebackene Brot- und Backwaren sowie Bio- und Fairtrade-Produkte.