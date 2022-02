Am Bärensee in Stuttgart-Vaihingen

Im Bereich des Bärensees in Stuttgart-Vaihingen ist ein 68 Jahre alter Spaziergänger von einem unbekannten Jogger angegangen worden. Die Polizei sucht Zeugen.















Stuttgart-Vaihingen - Ein bislang unbekannter Jogger hat am Mittwochnachmittag einen 68 Jahre alten Spaziergänger im Bereich des Bärensees in Stuttgart-Vaihingen zunächst angerempelt und kurze Zeit später dessen Kamera beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten melden, war der 68-Jährige gegen 16.20 Uhr am Neuen See unterwegs, als ihn der vorbeilaufende Jogger angerempelt haben soll, sodass der Senior beinahe die Uferböschung hinabstürzte. Kurze Zeit später stellte der 68-Jährige den unbekannten Mann an einer Einmündung zwischen Bärensee und Neuem See zur Rede. Dabei kam es zu einem Streitgespräch. Im weiteren Verlauf soll der Jogger an der Kamera des 68-Jährigen gerissen und diese dabei beschädigt haben. Anschließend lief der Mann in Richtung Neuer See/Pfaffensee weiter.

Der Angegriffene beschreibt den Jogger wie folgt: Zwischen 20 und 40 Jahre alt, mit einem kantigen länglichen Gesicht und braunen kurzen Haaren. Er soll ein dunkelblaues langärmeliges Shirt, blaue Shorts und blaue Joggingschuhe getragen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711/8990-3300 bei der Polizei zu melden.