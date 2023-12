Altersvorsorge: Immer mehr Rentner mit 35 Versicherungsjahren

1 Rentner beim Einkaufsbummel in der Stadt Foto: dpa/Jan Woitas

Immer mehr Menschen erreichen 35 Versicherungsjahre und mehr, bevor sie in Rente gehen. Lag der Anteil der Neurentnerinnen und Neurentner mit mindestens 35 Versicherungsjahren im Jahr 2002 noch bei 58 Prozent, so ist er bis 2022 auf 73 Prozent gestiegen. Dies geht aus Zahlen der Deutschen Rentenversicherung Bund hervor. „Grund für diese Entwicklung ist vor allem die kontinuierlich steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen in Westdeutschland und die damit verbundene Beitragszahlung zur Rentenversicherung“, sagte Uwe Hildebrandt, Vorsitzender der Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund, unserer Redaktion.