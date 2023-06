1 Klimaaktivistin Greta Thunberg gibt den Sorgen vieler Menschen ein Gesicht. Doch in der Sache macht sie sich angreifbar. Foto: dpa

Die Geister scheiden sich an der Klimaaktivistin Greta Thunberg – aus gutem Grund, meint StN-Chefredakteur Christoph Reisinger.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Manche verehren sie wie eine Heilige, andere kriegen ihretwegen Pickel: Die Klimaaktivistin Greta Thunberg spaltet die öffentliche Meinung in Deutschland so stark wie derzeit wenige politisch Aktive. Dabei ist es wie so oft: Verklärung wie Verdammung blenden einen Teil der Wahrheit aus.