Alte Bausubstanz in Stuttgart: Professorin fordert einen Abriss-Stopp – das sind die Gründe

1 Professorin Martina Baum hätte Stuttgarts Sportarena gerne vor dem Abriss bewahrt – ebenso wie mehrere Demonstrierende. Foto: Archiv / Lichtgut/Leif Piechowski/Privat / Frank Dölling / Collage: Jana Gäng

Calwer Passage, Sportarena, Schleyerhalle – nicht nur in Stuttgart läuft etwas bei Abrissen schief, findet die Professorin Martina Baum. Gemeinsam mit Architekten und Akademikern will sie alle Abrisse in Deutschland erst einmal stoppen. Warum?











Das Loch liegt in bester Lage: Ecke Königs- und Schulstraße. Zentraler geht in Stuttgart kaum – ein guter Treffpunkt, möchte man über die Probleme von Abrissen sprechen. Martina Baum, Professorin für Stadtplanung an der Universität Stuttgart und Architektin, stellt sich auf die Zehenspitzen. Ein Bauzaun mit Bannern verdeckt, wo einst die Sportarena stand und wo seit der Investorenpleite alles stillsteht. „Verbrecher!!“ hat jemand darauf geschmiert. „Traurig, so ein Loch mitten in der Stadt“, sagt Baum.