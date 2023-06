1 Die alte Seilbahn vor dem Matterhorn (Archivbild): Ab 1. Juli soll es von dem Schweizer Nationalberg, dem Matterhorn, aus über die Alpen von Zermat in der Schweiz nach Cervinia in Italien gehen. Foto: imago/chromeorange/ünter Fischer

In 90 Minuten mit der Seilbahn über die Alpen: Was nach einem futuristischen Roman von Jules Verne klingt, wird am 1. Juli Realität. Die neue Seilbahn Matterhorn Alpine Crossing verbindet quer über Walliser Alpen Zermatt in der Schweiz mit Cervinia in Italien.









Premiere in den Walliser Alpen: Am 1. Juli ist es endlich so weit. Die neue Seilbahnverbindung von der Schweiz nach Italien ist komplett, wie die Matterhorn-Zermatt-Bergbahnen jetzt mitteilten.