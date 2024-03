1 Wird in der Scharrena am Samstag erneut gejubelt? Foto: Baumann

Noch nie war die Auslastung der Scharrena so gut wie in dieser Saison, und daran wird sich auch zum Auftakt der Play-offs nichts ändern. Für das erste von maximal drei Viertelfinalduellen zwischen den Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart und dem USC Münster am Samstag (17.10 Uhr/Sport 1) gibt es nur noch Stehplatztickets, der Titelverteidiger rechnet mit 1900 Fans – so viele waren noch nie bei einem Spiel der ersten Play-off-Runde.