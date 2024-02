Allianz MTV Stuttgart: Wer bezahlt den Schaden in der Scharrena?

1 Insgesamt 38 Klappsitze mussten in der Scharrena ausgetauscht werden. Foto: red

Während des Viertelfinales in der Volleyball-Champions-League in Stuttgart randalierten einige Fans von Fenerbahce Istanbul. Nun stellt sich die Frage, wer die Kosten für die Erneuerung etlicher Klappsitze übernimmt.











Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen den Volleyballerinnen von Allianz MTV Stuttgart und Fenerbahce Istanbul (Endstand 3:2) haben sich einige Gästefans daneben benommen. Sie beschädigten 38 Klappsitze in der Scharrena. Die Stadt Stuttgart tauschte diese noch vor dem Bundesliga-Duell des MTV-Teams am Sonntag gegen den Dresdner SC (2:3) aus. Der Schaden belief sich am Ende auf rund 10 000 Euro. Wer für diese Summe aufkommt, ist derzeit noch ungeklärt.